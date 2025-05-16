Замену окон проверили в лицее №32

Анализ работ был проведен по обращению бдительной гражданки.

В прошлом году Контрольно-счетной палатой города Орла было проведено четыре экспертно-аналитических мероприятия. Одно из них, как следует из представленного на днях отчета КСП, представляло собой анализ информации, изложенной в обращении местной жительницы. Бдительная гражданка волновалась по вопросу возможного нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на замену оконных блоков в здании лицея №32 имени И.М. Воробьева. Однако никаких нарушений в ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено не было.

Аудиторы установили, что капитальный ремонт лицея №32 предусмотрен региональным проектом «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Реализация указанного проекта предусмотрена за счет софинансирования: средства федерального бюджета – 86,45 процента от всей стоимости проекта, областного бюджета – 8,55 процента, местного – 5 процентов. В бюджете города Орла на 2024 году объем ассигнований, выделенных на ремонт трех муниципальных школ, в том числе лицея №32, составлял 720,858 миллиона рублей.

Согласно проекту все окна лицея №32 должны быть изготовлены с приточными клапанами, запроектированы с учетом предотвращения их открывания детьми, с применением систем безопасности для предупреждения случайного выпадения детей из окон и с неразрушающимся при растрескивании остеклением. Для предотвращения травматизма и рисков выпадения детей из окон, оконные блоки укомплектованы замками безопасности, вмонтированными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки.

Дефектная ведомость оценки технического состояния лицея №32 была согласована начальником МКУ «Управление капитального строительства», начальниками городских управлений градостроительства и спорта и физической культуры, а также директором лицея. Указанной дефектной ведомостью предусмотрен демонтаж только деревянных оконных блоков общей площадью 710,55 квадратных метра. Согласно Акту технического осмотра №1, составленному еще в марте 2022 года, общая площадь подлежащих демонтажу оконных блоков составляла 1065,43 квадратных метров.

А дефектной ведомостью был предусмотрен демонтаж деревянных оконных блоков общей площадью 710,55 квадратных метров. Следовательно, площадь демонтированных пластиковых оконных блоков составила 354,88 квадратных метров. В представленном на проверку сметном расчете стоимость демонтажа всех оконных блоков составила 1,008 миллиона рублей, в том числе стоимость демонтажа пластиковых оконных блоков – 336,07 тысячи рублей. Цена монтажа оконных блоков и противомоскитных сеток с установкой подоконных досок 600 мм в смете составила 12,679 миллиона рублей.

«Стоимость монтажа пластиковых оконных блоков (вместо деревянных) с установкой подоконных досок 600 мм и противомоскитными сетками составит 4,223 миллиона рублей, – следует из материалов КСП. – Удорожание стоимости работ в связи с заменой ранее установленных пластиковых оконных блоков, согласно предоставленной смете, составило 4,559 миллиона рублей. Таким образом, полная замена обусловлена необходимостью устройства современных, отвечающих технике безопасности оконных блоков в здании лицея № 32».

ИА “Орелград”