Орловцам рассказали, как платить налоги за детей

Консультацию налоговики провели в рамках работы мобильного офиса.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, в Семейном МФЦ города Орла завершилась работа выездного мобильного офиса. В его рамках налоговики рассказали посетителям о том, как заплатить имущественные налоги за несовершеннолетних детей. В ведомстве пояснили, что не достигший совершеннолетия ребенок признается налогоплательщиком в том случае, если он является собственником жилья или доли в нем, а также транспорта, земельного участка и других объектов недвижимости.

«Оплачивать налоги за них могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, – говорят в Управлении ФНС. – Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банк, почту, МФЦ, если там принимают оплату налогов. Оплатить налоги за ребенка также можно в личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ». В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) от личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».

К слову, с 1 января 2026 года в Орловской области, как и по всей стране, начнет действовать семейная налоговая выплата. Согласно информации Министерства труда и социальной защиты РФ, получить ее могут работающие родители, имеющие двух и более детей, при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства.

«При назначении налоговой выплаты будут учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи, – так прокомментировали новшество в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. – Размер прожиточного минимума значительно отличается в зависимости от региона России. Так, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2025 год составляет: Москва – 27 302 рубля, Санкт-Петербург – 21 069 рублей, Брянская область – 17 782 рубля, Орловская область – 17 976 рублей, Камчатский край – 34 019 рублей, Чукотский автономный округ – 50 448 рублей».

Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц составит 7 процентов из 13-ти. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6 процентов, а разница будет возвращена в виде единовременной выплаты. Граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен налог на доходы физических лиц.

Введение новой семейной налоговой выплаты будет способствовать снижению налоговой нагрузки для семей с детьми, а также позволит государству эффективно решать задачи социальной политики, направленной на улучшение демографической ситуации и повышение уровня жизни населения, считает доцент кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Наталья Думнова.

ИА “Орелград”