Орловца осудили за угрозу убийством

Он угрожал своей знакомой ножом.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка Троснянского района. Местного жителя признали виновным в уголовном преступлении – угрозе убийством.

Разговор состоялся в августе минувшего года. Установлено, что мужчина угрожал своей знакомой ножом. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге наказанием стали 10 месяцев принудительных работ. 10% заработной платы будет удержано в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Глазуновском районе привели в нормативное состояние детские площадки.

ИА «Орелград»