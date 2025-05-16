ТТП Орла проверяет полиция

Органы внутренних дел заинтересовали договора на лизинг автобусов, заключённые при экс-директоре Андрее Митине.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании профильного комитета облсовета, сообщает портал «Орловские новости». Перед депутатами выступил руководитель «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов.

Как сообщает издание со слов Косолапова, сейчас «органы внутренних дел проводят проверку» лизинговых договоров на автобусы, заключённых бывшим директором Андреем Митиным. Он возглавлял ТТП в 2020-м и 2021-м годах.

Со своей стороны, председатель комитета Виталий Рыбаков рассказал, что лично обращался по этому вопросу к руководителям региональных подразделений Следственного комитета России и полиции.

Предприятие постоянно сталкивается с финансовыми проблемами. Задача на ближайшее время — хотя бы частично расплатиться с долгами за поставки электроэнергии (используя 226 миллионов, выделенных городским бюджетом как дополнительная помощь). Как рассказал руководитель первичной организации профсоюза ТТП Виктор Юдин, уже около 20 дней в трамвайном депо «нет света».

ИА «Орелград»