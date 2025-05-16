Орловцы нарастили покупки продуктов питания

Продовольственные товары занимают почти половину в потребительской корзине.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-марте 2025 года сложился в сумме 54,6 миллиарда рублей, или 101,5 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Об этом сообщил Орелстат. По подсчетам аналитиков, только в марте текущего года в регионе было реализовано товаров всех категорий на общую сумму 19,2 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,7 процента превысило показатель марта предыдущего года.

«Оборот розничной торговли на 97,2 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 2,8 процента (в январе-марте 2024 года – 97,1 процента и 2,9 процента соответственно)», – информирует Орелстат.

В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия в первом квартале текущего года приходилось 49,3 процента, на непродовольственные товары – 50,7 процента. Для сравнения, в январе-марте 2024 года доли составляли 46,8 процента и 53,2 процента соответственно. По сравнению с предыдущим годом продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 4 процента, второй – уменьшилась на 0,8 процента.

«Оборот оптовой торговли в январе-марте 2025 года сложился в сумме 69,8 миллиарда рублей, или 98 процентов, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Субъектами малого предпринимательства сформировано 26,6 процента оборота оптовой торговли, – добавили в Орелстате. – Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 1,739 миллиарда рублей, или 102,7 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года».

ИА “Орелград”