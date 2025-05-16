Правила работы переводчиков утвердили в Орле

В регионе появился порядок официального перевода текстов договоров и соглашений.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок официального перевода текстов договоров и соглашений, предусмотренных Законом «О системе договоров (соглашений) Орловской области». Уполномоченным органом на перевод текстов определен региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам. Данный пост сейчас занимает Вадим Тарасов.

Порядок определяет процедуру осуществления официального перевода текстов договоров и соглашений. Согласно ему, органы государственной власти и государственные органы Орловской области, заключившие договор или соглашение на нескольких языках для официального перевода текста обязаны направлять копии документов вместе с сопроводительным письмом в уполномоченный орган, то есть в указанный выше экономический департамент. Последний обязан зарегистрировать документы в день их поступления.

«Уполномоченный орган в срок до 10 рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет официальный перевод текста договора (соглашения) на русский язык и направляет в орган государственной власти Орловской области или государственный орган Орловской области, направивший документы, официальный перевод текста договора (соглашения) с сопроводительным письмом», – говорится в постановлении губернатора.

К слову, последние на данный момент международные соглашения правительство Орловской области заключило с Брестским областным исполнительным комитетом и Гомельским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь. Документы, подписанные в 2024 году, предусматривают торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

ИА “Орелград”