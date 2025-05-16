Орловским аграриям заплатят за хранилища

Им возместят часть понесенных затрат на создание и модернизацию хранилищ.

Порядок субсидирования утвердило областное правительство. Речь идет о компенсации затрат на хранилища, созданные или модернизированные инвестиционным проектам, прошедшим соответствующий конкурсный отбор. Последний регионы проводят по правилам, установленным Министерством сельского хозяйства РФ. Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». Соответственно, и средства на господдержку будут выделены из бюджета РФ. Регион подаст заявку в Минсельхоз, а субсидии за проекты, реализованные в 2025 году, орловские аграрии получат в 2026 году.

Данная мера господдержки положена сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям, создающим или модернизирующим хранилища. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент сельского хозяйства Орловской области. Субсидии предоставляются в случае одновременного соблюдения ряда условий, например, если создание или модернизация хранилищ начаты не ранее чем за 3 года до начала предоставления субсидий, а сами хранилища введены в эксплуатацию не позднее 1 июля года предоставления субсидий.

Обязательным условием является то, что средства из бюджета не могут служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, проведением государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости хранилищ. Доля средств соискателя в общем размере прямых понесенных затрат должна составлять 25 процентов фактической стоимости хранилища.

Заявитель должен представить в департамент справку, подтверждающую наличие у него в году, предшествующем году проведения отбора проектов, собственных или находящихся в пользовании земельных участков, занятых картофелем (площадью не менее 30 га на 1000 тонн мощности хранилища) или овощами (площадью не менее 20 га на 1000 тонн мощности хранилища). Недостоверность представленной заявителем информации может послужить причиной для отказа в субсидировании.

ИА “Орелград”