Отчет об исполнении областного бюджета признали правдивым

Контрольно-счетная палата провела анализ бюджетных доходов и расходов.

Контрольно-счетная палата Орловской области вынесла заключение по отчету об исполнении бюджета региона за 2024 год. По мнению аудиторов, отчет дает правдивое и достоверное представление о финансовом положении по состоянию на 1 января 2025 года. Расходы и доходы были произведены в отчетном году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Аудиторы провели экспертизу очень тщательно и детально, проследив все изменения бюджета в течение года.

Так, в первоначальной редакции основные параметры областного бюджета на 2024 год были утверждены в следующих объемах: доходы – 55,101 миллиарда рублей, расходы – 56,441 миллиарда рублей, дефицит – 1,339 миллиарда рублей. Однако в течение года в главный финансовый документ региона несколько раз вносились поправки. В результате областной бюджет за 2024 год был исполнен по доходам в сумме 57,87 миллиарда рублей, или 96,1 процента от прогнозируемого годового объема.

По сравнению с 2023 годом доходы региональной казны увеличились на 2 процента, или на 1,153 миллиарда рублей. Расходы за год составили 57,599 миллиарда рублей, или 92,2 процента от годового плана. По сравнению с 2023 годом они сократились на 1,4 процента, или на 814,379 миллиона рублей. Обращает на себя внимание и тот факт, что бюджет исполнен с профицитом в размере 271,216 миллиона рублей при законодательно и окончательно утвержденном дефиците в размере 2,218 миллиарда рублей.

Объем государственного долга Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года составил 23,166 миллиарда рублей. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2024 года он составлял 23,848 миллиарда рублей, то есть объем государственного долга Орловской области за год уменьшился на 681,974 миллиона рублей, или на 2,9 процента. Отчет об исполнении бюджета также передан для рассмотрения в Орловский областной Совет народных депутатов.

ИА “Орелград”