Жителям Орловской области угрожают мыши

Ухудшение эпидемиологической ситуации по ГЛПС зафиксировали специалисты.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области проанализировало данные по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и отметило ухудшение эпидемиологической ситуации по ГЛПС на территории региона. В связи с этим ведомство выпустило несколько памяток, которые сейчас активно распространяются по разным каналам связи. Информационные сообщения и памятки публикуют и власти городов и районов на своих официальных сайтах.

Из озвученной информации следует, что случаи инфицирования геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2024 году были зарегистрированы на территории 12 муниципальных образований, в том числе в Болховском, Глазуновском, Колпнянском, Кромском, Малоархангельском, Мценском, Сосковском, Урицком и Шаблыкинском районах, а также в Орловском муниципальном округе и городе Орле. По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания в период с 2020 по 2023 годы регистрировались и в ряде других районов Орловской области.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – зоонозная вирусная инфекция, – говорится в одной из распространяемых по региону памяток. – На территории Орловской области ежегодно регистрируется случаи ГЛПС. Для заболеваемости характерна весенне-летне-осенняя сезонность. Возбудитель заболевания – вирус – устойчивый и хорошо сохраняется во внешней среде. Источник инфекции – мышевидные грызуны (хронические носители вируса)».

Заражение инфекцией происходит несколькими путями, в том числе воздушно-пылевым путем, когда вирус в организм человека проникает через дыхательные пути вместе с пылью. Это может произойти в начале дачного сезона при уборке дачного домика, во время «сухой» уборки (подметания) в помещениях, заселенных грызунами, без соблюдения мер защиты, во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием на дачных участках, либо в быту при уборке сараев, гаражей.

Вирус может проникнуть и алиментарным путем, когда он попадает в организм человека при употреблении в пищу продуктов и питьевой воды, зараженной выделениями грызунов. Третий путь – контактный. В этом случае вирус проникает через слизистые оболочки или поврежденную кожу при непосредственном соприкосновении с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями.

«Заражению подвержены люди всех возрастов, но чаще всего заболевают мужчины от 20 до 50 лет, – следует из памятки. – Со времени заражения до появления первых признаков заболевания происходит в среднем от 14 до 20 дней, максимальный период может составлять 1,5 месяца».

Для проведения профилактики ГЛПС на территории Орловской области Управление Роспотребнадзора в настоящее время доводит до сведения руководителей промышленных и торговых предприятий информацию о необходимости соблюдения требовании к проведению мероприятий по защите объектов от проникновения грызунов. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют провести дератизационные мероприятия на объектах и прилегающих к ним территориях в соответствии с санитарным законодательством и обеспечить условия соблюдения правил личной гигиены работниками предприятий.

ИА “Орелград”