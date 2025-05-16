В Орле предусмотрели допвыплаты для сотрудников КСП

Решение принято на уровне городского парламента.

Вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в положение «О Контрольно-счетной палате города Орла». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Согласно изменениям, дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной денежной выплаты положено гражданину РФ, не менее трех лет занимавшему муниципальную должность председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты.

Оно выплачивается со дня обращения за ее назначением, но не ранее дня, следующего за днем назначения пенсии по старости или инвалидности. Сотрудник КСП должен сам подать в администрацию города Орла заявление и приложить к нему пакет документов: копии паспорта и трудовой книжки, справку о назначении пенсии по старости или инвалидности и ее размере, справку о размере среднемесячного заработка председателя, заместителя председателя или аудитора соответственно за последние 12 месяцев работы.

«Перерасчет выплаты производится в следующих случаях: изменение размера пенсии по старости (инвалидности); повышение размера денежного содержания председателя, заместителя председателя или аудитора, – отмечают аналитики. – Единовременное среднемесячное денежное содержание в размере, установленном для депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, выплачивается при увольнении председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, не менее трех лет осуществлявших свои полномочия, за исключением лиц, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции».

К слову, по материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты города Орла в 2024 году было возбуждено одно уголовное дело. Кроме того, органами прокуратуры было внесено три представления мэру города Орла, а 13 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. В своем годовом отчете КСП отметила, что одним из действенных механизмов достижения результата финансового контроля является привлечение к административной ответственности юридических и должностных лиц по фактам правонарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий.

В 2024 году Контрольно-счетная палата города Орла вела такую работу, с применением Кодекса об административных правонарушениях. Всего за минувший год в рамках имеющихся у КСП полномочий было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях за невыполнение муниципального задания, к административной ответственности привлечено пять должностных лиц.

ИА “Орелград”