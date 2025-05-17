«Монолитстрою» насчитали неустойку на 25 миллионов рублей

Претензионная работа была проведена по требованию КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонта автомобильной дороги в Кромском и Сосковском районах в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На основании распоряжения правительства Орловской области «Орелгосзаказчик» заключил контракт с единственным подрядчиком – компанией «Монолитстрой».

Ена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 848,945 миллиона рублей. На эти средства производилась реконструкция автомобильной дороги регионального значения Сосково – Мураевка – Должонки со строительством обхода населенного пункта Должонки. Выявленные при проверке нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес начальника «Орелгосзаказчика». И вот теперь КСП сообщила о принятых мерах.

«Орелгосзаказчик» согласовал с проектной организацией внесение изменений в проектную документацию, в частности, в документации приводится в соответствие «площадь укрепления оголовков железобетонных труб монолитным бетоном в связи с особенностью рельефа откосов насыпи». Ранее КСП сообщала, что параметры установленных звеньев оголовка железобетонных водопропускных труб на втором участке дороги не совпадают с характеристиками, указанными в проектной документации. Также казенное учреждение усилило контроль за соблюдением норм действующего законодательства в сфере закупочной деятельности «с целью недопущения нарушений».

Но самое главное – была проведена претензионная работа, по итогам которой в адрес «Монолитстроя» направлены претензии с требованием оплатить неустойку за нарушение условий исполнения контракта на общую сумму 25,347 миллиона рублей. В своем отчете КСП отмечала, что срок выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги был нарушен на 7 месяцев. Конечно, это не означает, что подрядчик добровольно выполнит требования претензии. Но в этом случае логичным продолжением спора мог бы стать арбитражный судебный процесс.

ИА «Орелград»