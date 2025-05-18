Орловец фиктивно регистрировал в России белорусов

Его активность привлекла внимание правоохранительных органов.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении жителя города Дмитровска. Мужчину обвиняли в совершении однотипных преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В материалах фигурировало два эпизода преступной деятельности. Так, в рамках первого эпизода мужчине инкриминировали то, что он фиктивно прописал у себя в доме нескольких граждан Беларуси.

Было установлено, что летом прошлого года к нему обратился гражданин Республики Беларусь, который попросил подсудимого фиктивно поставить на учет по месту пребывания в его жилом помещении иностранных граждан, а именно трех граждан Беларуси, без фактического предоставления им места пребывания. Взамен орловцу пообещали денежное вознаграждение. Тот согласился и подал соответствующее заявление в местное отделение многофункционального центра.

На основании заявления подсудимого и предоставленных им документов граждане Республики Беларусь были поставлены на учет в его квартире. Как установило следствие, орловец аналогичным образом поступал как минимум еще один раз, фиктивно прописав в своей квартире еще троих граждан Беларуси. В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство об изменении квалификации действий подсудимого и просил суд квалифицировать инкриминируемые ему эпизоды как единое преступление, так как оно «охватывалось единым умыслом».

Адвокат подсудимого тоже заявила ходатайство и просила суд о прекращении уголовного дела на основании примечания к статье 322.2 УК РФ. В обоснование ходатайства она указала, что подсудимый вину в совершении преступления признал, до возбуждения уголовного дела давал подробные объяснения по обстоятельствам постановки на учет иностранцев по месту пребывания. Кроме того, он не препятствовал осмотру места происшествия, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, с момента возбуждения уголовного дела сотрудничал с органами дознания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, давал признательные показания, в содеянном раскаялся.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, однако суд решил, что в данном случае ходатайство адвоката может быть удовлетворено. В результате было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, а самого фигуранта, легализовавшего в России иностранцев, освободили от уголовной ответственности за данное преступление.

ИА «Орелград»