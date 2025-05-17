Орловца обязали проверить животных на грипп и бешенство

Несговорчивый сельчанин отказывается подпускать к своим питомцам ветеринарных врачей.

Необычное гражданское дело рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Иск подало Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, которое просило суд обязать местного жителя обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий. Из иска следовало, что житель Глазуновского района в последние два года неоднократно нарушал обязательные требования ветеринарного законодательства при содержании домашних животных, а именно мелкого рогатого скота, собак, кошек и птицы.

Нарушение, по мнению сотрудников Россельхознадзора, выразилось в том, что домовладелец отказывался предоставлять специалистам госветслужбы своих животных и птицу для клинического осмотра и проведения противоэпизоотических мероприятий. Тем самым он потенциально создавал угрозу окружающим, поскольку его питомцы могут заразиться опасными заболеваниями и заразить окружающих.

«В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что специалисты госветслужбы неоднократно выезжали по месту жительства ответчика в целях для проведения клинического осмотра животных и птиц, а также осуществления противоэпизоотических мероприятий. Однако ответчик отказывался предоставить животных и птиц для осмотра, письменные предупреждения и требования игнорировал», – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда.

Суд принял сторону Россельхознадзора. Он пришел к выводу о том, что систематическое невыполнение указаний ветеринарных специалистов и отказ допускать их к животным действительно может стать причиной возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Речь идет о таких заболеваниях, например, как птичий грипп или бешенство, которые опасны и для человека. К тому же при возникновении таких заболеваний устанавливается карантин, тратятся государственные деньги, и все это вкупе может причинить вред охраняемым законом ценностям.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и обязал несговорчивого селянина в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий. А именно, его обязали предоставить всех его питомцев для клинического осмотра, диагностических и профилактических исследований на высокопатогенный грипп птиц, а также для проведения вакцинации животных против бешенства, обеспечив при этом их фиксацию. Впрочем, решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”