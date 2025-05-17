Организаторы незаконной миграции отделались «условкой»

Дело о незаконной миграции рассмотрел суд в Нарышкино.

Как сообщает Урицкий районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, их судили за «совершение по предварительному сговору организации незаконной миграции». Как следует из приговора, «виновные, в целях получения коммерческой прибыли, договорились о совместной деятельности по привлечению граждан Республики Узбекистан, не имеющих права на пребывание и осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, к выполнению строительных работ при осуществлении ремонта здания на территории Сосковского района».

В пресс-службе суда уточнили, что при вынесении решения суд руководствовался положениями статьей 6 и 60 Уголовного кодекса РФ, предусматривающими назначение справедливого наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления и личности виновного. Были учтены смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств. Кроме того, суд оценил потенциальное влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В результате каждому фигуранту было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Затем суд, на основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ, назначенное наказание постановил считать условным. Испытательный срок также составит 3 года, в течение которых осужденные должны своим поведением доказать исправление. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу, резюмирует пресс-служба Урицкого районного суда.

К слову, в январе-феврале 2025 года в Орловской области сложилось отрицательное сальдо миграции: в регион прибыло на 37 человек меньше, чем выбыло из него. Миграционный отток населения сложился в рамках межрегиональной миграции: в другие регионы России из Орловской области выбыло на 200 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило плюс 163 человека.

ИА “Орелград”