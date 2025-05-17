Во Мценске узаконили бесхозную канализацию

КСП проверила работу по постановке на учет бесхозяйных объектов.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила управление и распоряжение муниципальной собственностью. Отчет был представлен депутатам Мценского горсовета. В частности, КСП проверила, как в городе осуществляется остановка на учет и принятие в муниципальную собственность бесхозяйного имущества. Так называют объекты инфраструктуры, которые не имеют собственника или собственник которого не известен, либо имущество, от права собственности на которое собственник отказался.

Во Мценске действует собственное положение о порядке выявления объектов бесхозяйного недвижимого имущества и оформления права муниципальной собственности на него. В случае, если бесхозяйный объект является объектом инженерной инфраструктуры, в том числе подземной, управление по муниципальному имуществу обязано обеспечить изготовление на сети водо-, газо-, электроснабжения, канализации, отопления и иные объекты первичной технической документации, необходимой для изготовления технических паспортов.

В минувшем году, как выяснила КСП, управлением по муниципальному имуществу было заключено три договора общей ценой 95 500 рублей на изготовление технических планов безхозяйных объектов. Так, в список попали водопроводная сеть общей протяженностью 4584 метров и канализационная сеть общей протяженностью 4228 метров, расположенные в микрорайоне Спасском. Эти объекты оказались бесхозяйными. Кроме того, в микрорайне 1 была выявлена «позабытая» сеть теплоснабжения.

Такие объекты принимаются в муниципальную собственность по суду. Причем надо выдержать определенный срок, не менее одного года, чтобы дать возможность потенциальному собственнику заявить свои права. В данном случае удалось узаконить по суду правовой статус двух объектов: канализационной и водопроводной сетей в микрорайоне Спасский. Они уже включены в Единый государственный реестр недвижимости в качестве муниципального имущества.

ИА “Орелград”