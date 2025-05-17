Орловец отбудет срок за пьяное вождение

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Орловской области.

Житель Троснянского района, признанный виновным в совершении сразу двух преступлений по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ, ближайшие два года должен провести в исправительной колонии общего режима. Такое решение принял суд, назначивший мужчине в качестве дополнительного наказания лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Приговора нарушитель дожидался под подпиской о невыезде, а под стражу его взяли прямо в зале суда.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина ранее был судим по части 4 статьи 264 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. В рамках нового уголовного дела рассматривались два эпизода, связанные с пьяным вождением. В первом случае подсудимый в марте 2024 года сел за руль «Лады Калины», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он двигался по улицам поселка Тросна, пока около 19 часов вечера его автомобиль не был остановлен для проверки сотрудниками Госавтоинспекции. По их требованию водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства измерения. Алкотектор выявил алкоголь в пробе выдыхаемого воздуха, причем допустимая норма была превышена в несколько раз.

Во втором случае данный же гражданин был пойман сотрудниками ГАИ, когда на том же автомобиле передвигался по автодороге М-2 Крым в селе Жерновец Троснянского района. Он также прошел освидетельствование на месте, на этот раз норма алкоголя в его крови была превышена значительно – примерно в два десятка раз. В судебном заседании подсудимый свою вину признал.

Кстати, во втором случае мужчина уже сел за руль пьяным. Затем он заехал в кафе, где встретил знакомого и употребил спиртное вместе с ним. А по пути домой не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и застряла. На нее обратил внимание проезжавший мимо экипаж ГАИ. Сотрудники полиции быстро поняли, в чем дело. Водитель прошел освидетельствование, которое показало состояние алкогольного опьянения.

ИА “Орелград”