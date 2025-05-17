Орловца наказали за оставленных без присмотра гусей

Оштрафованный гражданин прошел уже две судебные инстанции.

Ливенский районный суд в апелляционной инстанции рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Ранее постановлением мирового судьи мужчина был оштрафован на 500 рублей за выпас гусей без присмотра. Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, фигурантом административного дела стал житель деревни Апушкины Луги. В вину ему поставили то, что в районе местной автобусной остановки без присмотра гуляли принадлежащие ему гуси. Кроме того, его птица забрела на территорию соседних домов.

Выпас гусей без присмотра хозяина является нарушением правил благоустройства Сергиевского сельского поселения Ливенского района, пояснили в суде. Поэтому районная административная комиссия составила в отношении хозяина гусей протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.4 Закона Орловской области №1490-ОЗ. Затем материалы были направлены в мировой суд на рассмотрение. Последний изучил представленные доказательства и счел вину хозяина гусей доказанной.

Административный штраф в размере 500 рублей мужчине официально назначили за «неисполнение решения органов местного самоуправления». Однако фигурант дела не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции. В апелляционной жалобе он привел контраргументы. По его версии, на самом деле гуси находились на выпасе на территории его домовладения и дома его брата под присмотром. И так получилось, что когда члены административной комиссии фотографировали гусей, он «отошел домой по уважительной причине». Показания свидетелей он назвал не соответствующими действительности.

«Ливенский районный суд, рассмотрев жалобу, пришел к выводу о том, что доказательства по делу подтверждают виновность местного жителя, а доводы его жалобы являются несостоятельными и направленными на то, чтобы избежать административной ответственности, поэтому оставил жалобу без удовлетворения, а постановление мирового судьи без изменения. Решение вступило в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции», – подытожила пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”