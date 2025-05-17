В Орловской области подозрительно «усох» проект «Феникс»

Аудиторы КСП провели проверку в Новосиле.

Контрольно-счетная палата Орловской области огласила итоги аудита использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории – пересечение улиц Карла Маркса и Коммунаров в городе Новосиле в рамках проекта «Феникс». Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек. Конкурсы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Целью является «поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в города посетителей, развитию индустрии и услуг». Новосиль победил в категории «Малые города» (с численностью населения до 20 тысяч человек). Объем расходов на реализацию проекта «Феникс» за 2024 год составил 75,64 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составили 72,384 миллиона рублей, средства областного бюджета – 731,2 тысячи рублей, средства местного бюджета – 2,525 миллиона рублей.

Ответственной за реализацию проекта стала администрация Новосильского района. В ходе проверки КСП выявила нарушения. Прежде всего, аудиторы обращают внимание на то, что мероприятия проекта «Феникс» реализованы на площади, которая на 7503,21 квадратных метра меньше площади, предусмотренной прошедшим отбор проектом. При этом не было обеспечено соответствие разработанной проектной документации планировочным и архитектурным решениям проекта, представленным в составе конкурсной заявки.

«А именно: в локальный сметный расчет не включена закупка качелей парковых авторских – 1 комплект; тренажера «Твистер стоя плюс маятник»; авторского МАФ киоска – 1 единица; информационного стенда – 1 единица; фонарей уличных парковых – 5 единиц, – перечислено в отчете КСП. – Не обеспечена реализация проекта в соответствии с перечнем мероприятий, указанных в соглашении; не выполнено мероприятие по озеленению территории, предусмотренное проектом развития территории, представленным на конкурс, включающее устройство цветников на площади 577,1 квадратных метра, новые деревья – 58 штук, кустарники – 125 штук».

Обратили аудиторы внимание и на то, что администрацией Новосильского района были заключены договоры, представляющие собой единую сделку, но искусственно раздробленную «в целях формального соблюдения ограничения суммы закупки у единственного поставщика». В отчете указано три таких договора на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на общую сумму 1,79 миллиона рублей и еще два договора на поставку здания мобильного киоска «Кофе» на общую сумму 857 тысяч рублей.

Кроме того, изменения в сметную документацию вносились уже после окончания работ на объекте, то есть можно предположить, что они как бы «подгонялись» под фактически выполненные работы. Проверкой соблюдения договорных обязательств установлено, что администрация Новосильского района приняла и оплатила работы, выполненные с отступлением от требований строительных норм и правил, на общую сумму 8,371 миллиона рублей. Например, с нарушением технологии были выполнены работы по устройству покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка» рядовым мощением на площади 6377,6 квадратных метров.

Серьезные вопросы также возникли к качеству работ по отделке вертикальных поверхностей мраморной штукатуркой и устройству газонов. По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Новосильского района внесено представление для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

ИА «Орелград»