По президентской программе в 2025 году отремонтируют более 1500 школ, детских садов и колледжей по всей стране

«Единая Россия» и Минпросвещения РФ обозначили планы на профильном штабе

В 2025 году в России запланирован капитальный ремонт более 1,5 тысячи объектов образования. Работы ведутся в рамках президентской программы, которую совместно реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения РФ. В текущем году она охватит 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа.

Отметим, проект по капремонту и строительству объектов образования был инициирован в 2021 году президентом Владимиром Путиным и входит в народную программу ЕР. С 2022 по 2024 годы капитально отремонтировано 5 тысяч школ. Кроме того, за последние годы было возведено более 1600 общеобразовательных учреждений и создано почти 250 тысяч мест в детсадах. Эта работа продолжается: планы на 2025 год обсудили с представителями регионов на всероссийском штабе секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и министр просвещения Сергей Кравцов.

Сейчас контракты заключены по 1518 объектам образования, которым требуется капремонт. Еще по 33 учреждениям зафиксировано отставание от графика — соответствующие документы пока не подписаны. Также в планах строительство 124 новых зданий школ и детских садов. Законтрактована половина из них: конкурсы на строительство учреждений среднего образования до сих пор не объявлены в 11 регионах, дошкольных — в шести. С регионами, которые не выполняют обязательства по контрактованию, ЕР и Минпросвещения РФ проведут дополнительное совещание.

Также Владимир Якушев поручил партийцам максимально помогать региональным и муниципальным властям контролировать работы по капремонту и строительству объектов. Он обратил особое внимание на участие в этом процессе родителей.

– Изначально закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делается сегодня при проведении капремонта, — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

После окончания учебного года работы будут в самом разгаре. Владимир Якушев добавил, что капитальный ремонт необходимо завершить до 1 сентября, чтобы сдать объекты к началу нового учебного года.

Добавим, все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов.

В свою очередь, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова отметила, что ЕР активно развивает патриотические проекты — «Парта героя» и «Лица Героев». Так, партия открыла уже почти 30 тысяч парт, посвященных героям-землякам, в 15 тысячах образовательных организаций. Их устанавливают в школах и колледжах.

ИА “Орелград”