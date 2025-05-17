Бывшего сотрудника колонии осудили под Орлом

Мужчина незаконно помог заключенному за денежное вознаграждение.

Вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу, рассмотренному в первой инстанции Урицким районным судом Орловской области. Перед ним предстал гражданин, который сейчас работает плавильщиком, а до этого трудился в системе исполнения наказаний. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 291.2 Уголовного кодекса РФ. Как следует из приговора, осужденный совершил умышленные преступления небольшой и средней тяжести против государственной власти и интересов государственной службы.

Он служил в должности инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 5 общего режима, которая расположена в поселке Нарышкино. Имел специальное звание лейтенанта внутренней службы, являлся представителем власти и должностным лицом, был обязан соблюдать внутренний служебный распорядок учреждения, не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, требования к служебному поведению сотрудника.

Кроме того, сотрудники системы исполнения наказаний обязаны уведомлять начальника колонии о каждом случае «обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения». Однако в данном случае сотрудник колонии нарушил правила и нормы. Преступления он совершил в феврале 2023 года. Было установлено, что к нему обратился один из заключенных колонии и попросил передать ему две зажигалки «для улучшения условий своего содержания в исправительном учреждении».

Сотрудник колонии согласился, купил в Орле две зажигалки, после чего незаконно пронес их на территорию режимного учреждения и передал заключенному. Между тем, зажигалки внесены в список предметов, которыми запрещено пользоваться заключенным. Таким образом, инспектор отдела безопасности совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, которые ни при каких обстоятельствах не вправе был совершать. Желая отблагодарить инспектора, заключенный передал ему взятку в виде двух пачек сигарет общей стоимостью 460 рублей.

Впрочем, инспектор передал заключенному не только зажигалки. В другом случае он пронес ему наушники с микрофоном, то есть гарнитуру к мобильнику, что тоже внесено в список запрещенных предметов. В данном случае взятка была передана наличными, в сумме 1000 рублей. Теперь уже бывший инспектор признал свою вину. По совокупности преступлений он получил наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

ИА “Орелград”