Забытую школу под Орлом признали угрозой

Прокуратура потребовала ограничить к ней доступ.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел административное исковое заявление прокурора Троснянского района с требованием обязать местные власти ограничить свободный доступ в нежилое помещение. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее прокуратура в ходе проверки установила, что на территории Троснянского района без присмотра и обслуживания стоит здание теперь уже бывшей Каменецкой средней школы. Оно давно не используется и пришло в неважное техническое состояние.

«Указанный объект имеет разрушения, длительное время не используется по назначению, часть окон не заложена, – следует из информации пресс-службы суда. – При этом доступ к нему не ограничен, в том числе и для граждан, не достигших 18 лет, в связи с чем данный объект является потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности, общественной безопасности».

По мнению прокуратуры, «беспрепятственное проникновение в заброшенные здания создает условия для совершения противоправных действий, для ситуаций террористической направленности». Иск был подан к администрации Троснянского района, поскольку забытое здание является муниципальной собственностью и внесено в реестр муниципального имущества. Это означает, что обслуживать его, равно как и следить за его безопасностью, должны власти района. Однако, по мнению надзорного ведомства, местные чиновники не приняли надлежащих мер, «направленных на препятствие свободному доступу людей в здание».

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что здание школы действительно давно не используется и постепенно разрушается, при этом свободный доступ в него, в том числе несовершеннолетних, не ограничен. Впрочем, представители администрации района с этим согласились и не возражали против удовлетворения исковых требований прокурора. В результате суд обязал администрацию Троснянского района в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу ограничить свободный доступ в нежилое одноэтажное здание Каменецкой СОШ.

В решении суда указано, что сделать это следует «путем заложения оконных проемов кирпичной кладкой, ограждения здания по периметру сигнальной лентой». Кроме того, суд обязал администрацию наладить постоянный контроль за исправностью установленных конструкции, ограничивающих свободный доступ в заброшенную школу. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”