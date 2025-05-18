Доходы от продажи ливенской земли выросли

Власти Ливенского района отчитались об исполнении бюджета за первый квартал 2025 года.

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Ливенского районного Совета народных депутатов. Доходы по итогам первого квартала 2025 года составили 225,628 миллиона рублей, что на 31,2 процента выше уровня аналогичного периода 2024 года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ливенского района сложились в сумме 85,172 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32,7 процента.

На доходную часть бюджета повлияла работа с муниципальным имуществом и землями. Так, поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составила в отчетном периоде времени 9,724 миллиона рублей с приростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 81,2 процента. Проще говоря, в этом году местная казна получила от аренды земли на 4,358 миллиона рублей больше, чем год назад.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тоже возросли – по сравнению с прошлым годом они увеличились на 54,3 процента и составили 3,678 миллиона рублей. На сдаче в аренду имущества в этом году местный бюджет заработал 665,6 тысячи рублей, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Основным источником собственных доходов бюджета традиционно стал налог на доходы физических лиц, поступления по которому составили 55,492 миллиона рублей, с приростом в сопоставимых условиях к аналогичному периоду 2024 года на 15,9 процента.

Безвозмездные поступления от других бюджетов сложились в объеме 136,06 миллиона рублей, что на 27,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее. При этом дотаций из областного бюджета Ливенский район уже получил на общую сумму 4,789 миллиона рублей, что составляет 31,8 процента от годового плана. Что касается расходов бюджета Ливенского района, то за первый квартал 2025 года они составили 181,744 миллиона рублей, или всего 16,4 процента от плана года.

ИА “Орелград”