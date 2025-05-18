Орловцу запретили ночные прогулки из-за кражи топлива

Жертвой преступника стала местная организация.

Вступило в силу решение Верховского районного суда по уголовному делу, рассмотренному в особом порядке. Это означает, что подсудимый полностью признал свою вину. Ранее он уже был судим и получил ограничение свободы за использование поддельных водительских прав. Новое дело на него завели по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества). Из материалов следует, что мужчина регулярно похищал бензин по топливной карте, принадлежащей одной из местных компаний.

Схема была простой: украденное топливо мужчина планировал перепродавать по цене ниже рыночной. Согласно приговору, летом прошлого года подсудимый, имевший на руках топливную карту, неоднократно заезжал на автозаправки и оплачивал картой приобретенный им бензин. Топливо он заливал в металлические канистры до тех пор, пока топливная карта не была заблокирована. Следствие подсчитало, что всего подсудимый незаконно оплатил топливо 52 раза.

В целом за счет фирмы он приобрел 3837 литров дизельного топлива и автомобильного бензина разных марок на общую сумму 207 тысяч рублей. Похищенным топливом он впоследствии распорядился по своему усмотрению. А стоимость топлива была признана материальным ущербом, который преступник причинил фирме своими действиями. Подсудимый в судебном заседании поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и заявил о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме.

С учетом предыдущего приговора о подделке прав мужчина получил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 4 месяца. Суд установил ему некоторые ограничения, запретив, например, уходить из места постоянного проживания или пребывания в период с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут каждых суток, выезжать за пределы Верховского района и изменять место жительства или пребывания без согласия надзорного органа.

ИА “Орелград”