Любительская Футбольная Лига стартует 18 мая

ЛФЛ объявляет о новом формате проведения турнира в 2025 году.

Впервые в истории регионального футбола турнир будет организован по схеме, максимально приближенной к формату Лиги чемпионов нового сезона. В связи с большим количеством участников, команды будут разделены на два турнира в формате 8х8. В воскресенье пройдут стартовые матчи ЛФЛ Орёл. Турнир Массовой Футбольной Лиги стартует в следующие выходные.

Новый формат ЛФЛ включает два основных этапа:

Первый этап (основная стадия) – 8 матчей для каждой команды. Проводится жеребьевка с формированием 4 корзин. Команды из одной корзины сыграют между собой по 2 матча, также по 2 матча с каждой из остальных корзин.

Второй этап (финальная стадия) – формирование классических лиг по итогам первого этапа.

По итогам турнира предусмотрено два этапа награждения: команда, занявшая первое место в основной стадии, получит специальный трофей, а по завершении второго этапа будут определены и награждены призёры всех четырёх групп турнира.

Генерального партнера ЛФЛ Орел – ОДСК (Объединенная домостроительная корпорация) является крупнейшим застройщиком жилья и коммерческой недвижимости в Орловской области. В структуру корпорации входят производственные, строительные, логистические и управленческие мощности, работа которых координируется в непрерывном поточном режиме. ОДСК поддерживает тренд на здоровый образ жизни и уделяет отдельное внимание созданию спортивной инфраструктуры в своих проектах.

Информация и фото из группы ЛФЛ.

ИА “Орелград”