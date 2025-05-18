Во Мценске взяли на особый контроль закупки питания для детсадов

Проверяется не только качество продуктов, но и прозрачность финансирования.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась о своей работе в минувшем году. Одна из проверок касалась использования бюджетных средств, предоставленных для обеспечения питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Было установлено, что в 2023 году для закупки продуктов питания дошколят было заключено 705 контрактов на сумму 24,526 миллиона рублей. КСП установила, что все закупки продуктов питания были произведены неконкурентным способом, поэтому «экономия бюджетных средств по результатам закупок отсутствует».

Таким образом, выбранный руководством детсадов способ закупки продуктов питания ограничивает круг участников, а также нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, посчитали в КСП. В ходе проверки и анализа цен на продукты питания в заключенных контрактах было установлено, что продукты, порой, закупались по завышенной стоимости.

Мэрия отреагировала на замечания оперативно. Приказом управления образования была создана специальная комиссия, которая теперь следит за эффективностью и законностью закупок для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. Контракты на поставку заключаются поквартально. Ежеквартально в дошкольных учреждениях комиссия запрашивает журнал регистрации поступления коммерческих предложений на поставки продуктов питания, а также копии коммерческих предложений и прайс-листы от поставщиков.

«Каждый детский сад предоставляет сравнительные таблицы обследования цен на продукты питания, – следует из информации управления образования. – При заключении контракта цена подлежит определению и обоснованию в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе. При обосновании цены контракта заказчик применяет метод сопоставимых рыночных цен – анализ рынка». Каждое учреждение на основе сбора и анализа ценовой информации заключает контракт на поставку продуктов питания не по средней, а по наименьшей цене, предлагаемой единственным поставщиком.

Управление образования проверяет и контролирует соблюдение эффективности и законности проведения данной процедуры. Ежеквартально же каждое учреждение по каждому заключенному контракту на каждый вид товара предоставляет обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

«Информация собирается, анализируется управлением образования, общий свод по поставщикам и информация по сопоставлению цен доводится до учреждений, чтобы каждый детский сад смог принять к сведению рекомендации комиссии по выбору поставщика и закупке продуктов, – говорится в справе управления образования. – Анализ выбора поставщиков продуктов питания, согласно представленным документам, показывает, что муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Мценска заключают контракты на поставку продуктов питания по более выгодной цене».

Кроме того, продукция, предлагаемая для поставки, должна соответствовать потребительским характеристикам и нормативным требованиям. В управлении отметили, что особый контроль за качеством продуктов ведется в каждом детском саду отдельно и проверяется управлением в ходе выездных проверок. Принцип эффективности использования бюджетных средств не нарушен, участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий стараются достичь заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

ИА “Орелград”