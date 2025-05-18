На «Орел – Тамбов» в ДТП с грузовиком погибли два человека

Авария произошла 17 мая на территории Свердловского района.

По предварительной информации, примерно в 16:30 в районе 44 километра автодороги грузовик ДАФ с полуприцепом столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус». В результате погибли два человека: водитель легковушки (мужчина 1970 года рождения) и его пассажирка (женщина 1981 года рождения), сообщили в УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства аварии.

ИА “Орелград”