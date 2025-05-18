Под Орлом должник отбился от коллекторов

Суд отказался взыскивать с него долги по кредиту 2013 года.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление коллекторской организации о взыскании задолженности по кредитному договору с местного жителя. Коллекторы в иске указали, что кредитный договор ответчик заключил еще в 2013 году. С тех пор, с точки зрения закона, у него «возникло обязательство уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, комиссии и штрафы, а также обязательство в установленные договором сроки вернуть денежные средства».

Как пояснили в пресс-службе суда со ссылкой на данные иска, ответчик воспользовался предоставленными банком денежными средствами, но их в полном объеме так и не вернул. То есть он не выполнил взятые на себя в соответствии с договором обязательства по возврату суммы кредита. В результате у него образовалась задолженность, размер которой в суде не стали уточнять. Впрочем, важнее другое. Банк переступил право требования долга коллекторам, и те попытались взыскать долг в судебном порядке. Однако ничего у них пока не вышло.

«Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку срок для обращения в суд с требованиями о взыскании долга истек, ходатайство о восстановлении пропущенного срока исковой давности истец в ходе рассмотрения дела не заявлял. Решение суда не вступило в законную силу», – сообщает пресс-служба Урицкого районного суда.

К слову, по итогам февраля 2025 года общий объем кредитов, выданных банками населению Орловской области, составил 5,763 миллиарда рублей. Для сравнения, по итогам февраля 2024 года кредитный портфель простых жителей региона составлял 7,537 миллиарда рублей, то есть за год совокупная сумма банковских кредитов населению региона сократилась на 23,5 процента.

ИА “Орелград”