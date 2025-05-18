Ливенский музей обновит витрины

Замена выставочных витрин стала возможна за счет бюджетных средств.

В Ливенском краеведческом музее начались работы по замене устаревшего оборудования. Об этом на оперативном совещании у главы города рассказал директор учреждения Дмитрий Астахов. В администрации Ливен пояснили, что в этом году была одобрена заявка музея в рамках национального проекта «Семья» на техническое оснащение музея новым оборудованием. Объем финансирования одобренного проекта составляет 1,225 миллиона рублей. Необходимое оборудование уже поставлено, а именно: выставочные витрины в залы этнографии, Великой Отечественной войны, советского периода, а также стеклянный купол для чучела ливенской породы свиней, подвесные системы в фойе и коридоры первого и второго этажей.

«Во время демонтажа старых витрин в залах природы и этнографии при финансовой поддержке администрации города Ливны заменено напольное покрытие – уложена керамическая плитка, израсходовано 333 тысячи рублей, – добавили в администрации города. – Министерство культуры РФ приняло очередную заявку Ливенского краеведческого музея на дальнейшее участие в техническом переоснащении, средства запрошены на замену витрин в залах природы и знаменитых земляков. Это позволило бы довести процент обновленного оборудования до 90 процентов».

По словам Дмитрия Астахова, экспозиция музея включает в себя шесть залов: природы, этнографии, Великой Отечественной войны, советской эпохи, знаменитых земляков и зал С.Н. Булгакова. Кроме того, в музее имеются собственные картинная и портретная галереи и выставочный зал. В 2024 году музей посетило 4402 человека, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. Платит за визит примерно каждый третий посетитель. Всего в прошлом году от продажи билетов музей выручил 98 100 рублей.

«Наш музей – активный участник национального проекта «Культура», – подчеркнул Дмитрий Астахов. – В 2024 году в рамках подпрограммы «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» по заявке, поданной музеем в Министерство культуры РФ, было получено более 2,3 миллиона рублей на необходимое оборудование. Приобретены компьютеры, принтеры, МФУ, сканеры, выставочные витрины, манекены, переносные выставочные системы, сейфы для хранения оружия, шкафы и картотеки для фондохранилища, музыкальное оборудование, мониторы различного размера, ноутбук, стенды напольные, фотоаппарат, софтбоксы, мегафон для экскурсовода, система развески картин, трековое освещение в выставочный зал и картинную галерею».

Кроме того, была установлена система учета предметов хранения «Камис», которая в значительной степени упростила внесение музейных предметов и коллекций в Государственный каталог РФ.

ИА “Орелград”