Чопан и Нигара подставили Фонд поддержки предпринимателей на 10 миллионов

ПАО “Сбербанк России” в лице Орловского ОСБ подало шесть исков к поручителю.

Претензии приняты Арбитражным судом региона. По одному из исков уже есть решение. Согласно материалам, в июне 2023 года предприниматель Чопан Байрамов взял в кредит 3 250 000 рублей на покупку транспортных средств. Ставка составила 15,8% или 16,8% в случае невыполнения условий. Дата полного погашения задолженности по кредитной линии предполагалась по истечении 60 месяцев с даты заключения договора. Поручителями выступила Нигара Байрамова и Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». Лимит ответственности каждого был ограничен 50% от суммы основного долга.

Обязательства по выдаче кредита были исполнены, что подтверждается выпиской по счету. Однако заемщик кредитные средства банку не возвратил. Он и поручитель предупреждались о возникновении просроченной задолженности и необходимости исполнения обязательств по их погашению, были направлены соответствующие письменные требования о досрочном возврате суммы, процентов, неустойки. Поскольку требования банка остались без ответа, он обратился сначала с исковыми требованиями к ИП Байрамову Ч.Х. и Байрамовой Н.Б. о взыскании кредитной задолженности. 24 декабря 2024 года определением Орловского районного суда наложен арест на имущество в солидарном порядке, в пределах заявленной суммы.

Поскольку задолженность все еще не погашена, 30 января 2025 года Банком в адрес НО «ФППОО» направлено требование о возврате задолженности в рамках договора поручительства с необходимым пакетом документов. Фонд отказал, сославшись на отсутствие подтверждения о невозможность взыскания задолженности с заемщика – постановления судебного пристава-исполнителя об окончании производства и возвращении документов взыскателю в связи с невозможностью взыскания. Далее последовал иск в суд.

Арбитражный суд Орловской области решил взыскать с Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Орловского отделения задолженность по договору поручительства в размере 1 379 686 руб. 53 коп., а также 66 391 руб. 00 коп. возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Требования по шести аналогичным искам к Фонду в общей сумме превышают 10 млн рублей.

По данным kartoteka.ru, Байрамов Чопан Хивалиевич был занят деятельностью автомобильного грузового транспорта. В настоящий момент принял решение о ликвидации своего ИП. Это уже не первый раз, когда он отказывается заниматься предпринимательской деятельностью.

ИА “Орелград”