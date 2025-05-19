СКР возбудил уголовное дело после пожара под Орлом

Погибли двое малолетних детей.

Как сообщили в орловском управлении Следственного комитета России, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожар произошёл в Орловском муниципальном округе в деревне Тайное сегодня ночью. Горел частный жилой дом. Известно, что на месте ЧП обнаружили тела двоих малолетних детей. Ранее МЧС сообщило, что из огня самостоятельно вышли ещё трое несовершеннолетних.

Пока что следователи считают одной из возможных причин ЧП неосторожное обращение с электроприборами, но отрабатываются и другие версии произошедшего.

Проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

ИА «Орелград»