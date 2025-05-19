Кум Коршунова осужден за незаконную предпринимательскую деятельность

19.5.2025 | 10:01 Закон и порядок, Новости

Решение опубликовано на сайте Заводского районного суда Орла.

Фото: vk.com/public99100082

Полковник полиции А.Ю., занимая должность начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, нарушил антикоррупционное законодательство. Несмотря на прямой запрет для сотрудников органов внутренних дел участвовать в предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц, он вступил в сговор со своим знакомым Игорем Анцуповым. Договорились о совместном ведении бизнеса через компанию «Лесторг» (позже переименованную в «Автопоток»), а также о создании новых коммерческих организаций. При этом полицейский планировал участвовать в управлении компаниями через Игоря Анцупова. Высокопоставленный полицейский намеревался размещать подразделения инспекции в помещениях этих организаций, согласовывать их учебно-материальную базу и создавать препятствия конкурентам. Игорь Анцупов должен был привлекать инвесторов, организовывать строительство зданий для автошкол и пунктов техосмотра, вести деятельность по подготовке водителей, техническому осмотру транспорта, изготовлению номерных знаков и даже заниматься отстрелом диких животных. Прибыль от этой деятельности предполагалось делить между соучастниками.

Игорь Анцупов, действуя в интересах начальника УГИБДД, нарушил закон и учредил:

  • ООО «Автостандарт» (технический осмотр автомобилей)
  • ООО «Автостандарт-Плюс» (обучение водителей)
  • ООО «Автознак» (производство изделий из металлов)
  • ООО «Охотхозяйство Кудиновское» (охота, отлов животных)

Из показаний свидетеля Свидетель №18, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в декабре 2015 года он создал крестьянско-фермерское хозяйство. После чего в 2016 году у администрации он взял в аренду 220 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые 25 лет никем не возделывались и были заросшие кустарником. Весной того же 2016 года он приступил к разработке данной земли. Данные угодия находились рядом с Должанским лесом, где оформлено охотхозяйство ООО «Лесторг», в последующем было переименовано в ООО «Автопоток», учредителем которого является Анцупов И.И. С момента аренды земли и до 2019 года между ним и Анцуповым И.И. возникали разногласия, в связи с тем, что Анцупов И.И. не хотел, чтобы его КФХ прилегало к его территории, поскольку в лесу, располагающемся на его территории и прилегающих к нему зарослях, расположенных на его земле, Анцупов И.И. планировал разводить зверя для загородного досуга в виде охоты. Анцупов И.И. приезжал к нему для «мирных» переговоров, чтобы он отказался в полном объеме от полученных в аренду указанных земельных угодий. После его отказа освободить указанные земли, Анцупов И.И. сказал, что он пожалеет о своем отказе, так как его отказом не будет доволен второй собственник ООО «Лесторг» (ООО «Автопоток») – начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области ФИО35 А.Ю., который создаст ему столько проблем, что он в конечном итоге все равно освободит нужные земли.

Игорь Анцупов организовал строительство помещений для размещения в них подразделений ГИБДД вместе с коммерческими организациями. Для этого использовались средства от третьих лиц. В зданиях были оборудованы учебные классы, закуплено необходимое оборудование и нанят персонал. Целью такого размещения было увеличение числа клиентов коммерческих организаций за счет людей, обращающихся в ГИБДД за государственными услугами. Полицейский организовал заключение государственных контрактов между УМВД и компаниями на аренду помещений и возмещение расходов за коммунальные услуги. Арендные платежи составляли от 85 000 до 276 000 рублей в год.

Для создания преимуществ подконтрольным организациям (ООО «Автопоток», «Автостандарт-Плюс», «Автознак») перед конкурентами, были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем. В результате в помещении отделения ГИБДД была установлена видеосистема с плазменным телевизором и компьютером. Транслировалась реклама услуг подконтрольных коммерческих организаций. Это делалось с целью привлечения большего числа клиентов, создавая у граждан впечатление одобрения этих организаций государственными органами.

Игорь Анцупов развивал коммерческую деятельность ООО «Автостандарт-Плюс», создав его образовательные подразделения в разных районах Орловской области и подготовив необходимую учебно-материальную базу для подготовки водителей. Через мать доли в праве собственности на помещение и земельный участок для размещения автошколы ООО «Автостандарт-Плюс» относились к семье полицейского. Начальник УГИБДД дал указания подчиненным сотрудникам принимать экзамены в приоритетном порядке для учеников этой автошколы, в том числе без должной проверки знаний, и создавать препятствия для учеников конкурирующих автошкол.

Согласно воспроизведенного в ходе допроса аудиофайла «св-32» «30_06_2021», содержащегося в папке «45-1389-21» на оптическом диске (номер обезличен) от (дата обезличена), предоставленном сотрудниками УФСБ ФИО38 по Орловской области, с записью: «ФИО13, завалить на х.. (неценз.) всех!», указал, что указанную фразу произнес ФИО35 А.Ю., которому принадлежит записанный голос. В данном разговоре ФИО35 А.Ю. обращается к нему, указывая на то, что необходимо создать условия, при которых обучающиеся автошкол конкурентов ООО «Автостандарт-Плюс» не сдадут экзамен на право управления транспортными средствами (т. 64 л.д. 27-32).

Начальник УГИБДД, зная о планах проведения аукциона на обслуживание комплексов фиксации нарушений ПДД, решил организовать предпринимательскую деятельность в этой сфере. Используя служебное положение и родственные связи с руководителем КУ ОО «Орелтранссигнал» (Егор Залыгин является зятем), он получал информацию о технических заданиях и требованиях к участникам аукциона, передавая эти сведения Игорю Анцупову, что давало их организации преимущества перед конкурентами. В результате ООО «Лесторг»/«Автопоток» выиграло 16 контрактов на общую сумму 55,783,568 рублей, которые были перечислены на счета организаций.

По теме отношений с коммерсантами Анцупов И.И. выражает побуждение в адрес зятя ФИО35 А.Ю. ФИО25 установить постоянные отношения с коммерческим предприятием и возложить ответственность за получение денег на него, получая регулярное, хоть и небольшое вознаграждение. ФИО35 А.Ю. сообщает, что с покупки приборов Анцупов И.И. получил 180 000 рублей, с них 18 000 могут быть получены ФИО25. Анцупов И.И, предлагает для ФИО25 10% с чистой прибыли за покупку двух приборов «Орлан» (Анцупов И.И.: Вот. Вот у него два “Орлана”, (неценз.), год висят, что он их не покупает? Ну, я ему дам десять процентов, только с чистой прибыли, конечно. ФИО35 А.Ю.: С чистой прибыли… . Анцупов И.И.: Нужно ещё? Я ещё ему в тестовом режиме какую-нибудь (неценз.) понавешу. ФИО35 А.Ю.: Ну, он: “Вот надо приборы списывать.” Я говорю, ну, ты давай не все списывай, давайте пять приборов, начни с них вот в этом году, но ты сразу опиши, И пойдём к Свидетель №46, что вот надо следующие за год вот… Чтобы уже в первом квартале закупать И всё нормально будет. Анцупов И.И.: Да. Когда продаёшь, покупаешь по два – по три прибора, никто не увидит/?/).

Игорь Анцупов свою вину не признал, утверждая, что ООО «Автопоток» принадлежит ему и была приобретена на личные средства. Игорь Анцупов утверждал, что познакомился с начальником УГИБДД только в 2012 году, а до этого, в 2010 году, они не были знакомы. (Полицейский является крестным сына Анцупова). Мужчина объяснил размещение подразделений ГИБДД в своем здании случайностью, возникшей после изменений в законодательстве, которые сделали первоначальный бизнес невыгодным. Изначально был заключен договор безвозмездного пользования, так как ГИБДД не получило финансирование. Позже, после обращений организаций, прокуратура обязала УМВД заключить договоры аренды. ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское» были созданы позже. ООО «Автостандарт-Плюс» имело современную учебно-техническую базу и проходило все необходимые проверки. Компания не получала льгот при сдаче экзаменов, а кандидаты сдавали экзамены в равных условиях с другими автошколами. Анцупов подчеркивал, что все предприятия создавались на законных основаниях, без помощи и указаний со стороны начальника УГИБДД, который не имел отношения к их деятельности. ООО «Автопоток» было законным представителем компании-производителя комплексов фиксации нарушений ПДД «Поток-ПДД» и участвовал в торгах на законных основаниях.

заинтересованность Парахина в обустройстве перекрёстков организацией Анцупова И.И. (Анцупов И.И.: Еще Митряев вчера сказал, что Парахин заинтересован в шести пешеходных перекрестках нашего типа, вот что мы ему предлагали. Он говорит, мэр заинтересован. “Как?” — Я говорю: “Тут людям работу давайте.”Может он вам письмо напишет?” — Я говорю: “Пусть пишет.” ФИО35 А.Ю.:Только он напишет, вы, (неценз.), коммерческое примерьте. Сёмкин где-то там. Анцупов И.И.: Ага. Тоже мне поднять вопрос. Если вот вы заинтересованы, мы готовы сделать перекрестки эти. ФИО35 А.Ю.: Ну, давай, я буду с ним разговаривать, но в любом случае задать этот вопрос. Ну, лишь бы этот конкурс, сейчас не завалиться, я подожду).

Несмотря на отрицание вины Анцуповым, суд признал его вину доказанной на основании совокупности доказательств. В качестве подтверждения приводятся аудиозаписи, где Анцупов обсуждает с «ФИО35 А.Ю». вопросы выделения средств для участия в конкурсе, аренды недвижимости и других вопросов.

Суд отметил, что непризнание вины Анцуповым является лишь способом защиты от предъявленного обвинения. Суд квалифицировал действия мужчины как единое продолжаемое преступление, совершенное в период с определенной даты до момента задержания. Преступление относится к категории небольшой тяжести, поэтому срок давности на момент вынесения приговора не истек. Игорь Анцупов признан виновным. по ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ. С учетом срока содержания под домашним арестом назначено наказание в виде штрафа в 220 000 рублей. (Александр Коршунов получил ­три с половиной года колонии общего режима, штраф в размере 250 тысяч).

Решение, а также любопытные цитаты из диалогов партнеров можно можно почитать по ссылке.

требование Сёмкина дать его организации техническое задание на платные парковки, которые должна делать организация Анцупова И. И. (Анцупов И.И.: Не было Сёмкина у тебя? Сёмкин не приходил?.. . Дело в том, что у них по Т3, мы посмотрели, без уже согласования с ГАИ уже адреса прописаны установки там светофоров, то-то, то-то, то-то, то. Фотовидеофиксации нет вообще, даже в светофорах нет, то есть они без неё. Хотя деньги выделяются на безопасность дорожного движения, чем это будет у них обусловлено? За то, что остановок (неценз.) туда, представляешь?.. . Эта (неценз.) (неценз.), (неценз.). А теперь он звонит мне, не мне, Полехину, Садовникова звонит: «Дайте нам Т3 на платные парковки». Ты представляешь?»);

ИА “Орелград”


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