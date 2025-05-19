Кум Коршунова осужден за незаконную предпринимательскую деятельность

Решение опубликовано на сайте Заводского районного суда Орла.

Полковник полиции А.Ю., занимая должность начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, нарушил антикоррупционное законодательство. Несмотря на прямой запрет для сотрудников органов внутренних дел участвовать в предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц, он вступил в сговор со своим знакомым Игорем Анцуповым. Договорились о совместном ведении бизнеса через компанию «Лесторг» (позже переименованную в «Автопоток»), а также о создании новых коммерческих организаций. При этом полицейский планировал участвовать в управлении компаниями через Игоря Анцупова. Высокопоставленный полицейский намеревался размещать подразделения инспекции в помещениях этих организаций, согласовывать их учебно-материальную базу и создавать препятствия конкурентам. Игорь Анцупов должен был привлекать инвесторов, организовывать строительство зданий для автошкол и пунктов техосмотра, вести деятельность по подготовке водителей, техническому осмотру транспорта, изготовлению номерных знаков и даже заниматься отстрелом диких животных. Прибыль от этой деятельности предполагалось делить между соучастниками.

Игорь Анцупов, действуя в интересах начальника УГИБДД, нарушил закон и учредил:

ООО «Автостандарт» (технический осмотр автомобилей)

ООО «Автостандарт-Плюс» (обучение водителей)

ООО «Автознак» (производство изделий из металлов)

ООО «Охотхозяйство Кудиновское» (охота, отлов животных)

Из показаний свидетеля Свидетель №18, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в декабре 2015 года он создал крестьянско-фермерское хозяйство. После чего в 2016 году у администрации он взял в аренду 220 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые 25 лет никем не возделывались и были заросшие кустарником. Весной того же 2016 года он приступил к разработке данной земли. Данные угодия находились рядом с Должанским лесом, где оформлено охотхозяйство ООО «Лесторг», в последующем было переименовано в ООО «Автопоток», учредителем которого является Анцупов И.И. С момента аренды земли и до 2019 года между ним и Анцуповым И.И. возникали разногласия, в связи с тем, что Анцупов И.И. не хотел, чтобы его КФХ прилегало к его территории, поскольку в лесу, располагающемся на его территории и прилегающих к нему зарослях, расположенных на его земле, Анцупов И.И. планировал разводить зверя для загородного досуга в виде охоты. Анцупов И.И. приезжал к нему для «мирных» переговоров, чтобы он отказался в полном объеме от полученных в аренду указанных земельных угодий. После его отказа освободить указанные земли, Анцупов И.И. сказал, что он пожалеет о своем отказе, так как его отказом не будет доволен второй собственник ООО «Лесторг» (ООО «Автопоток») – начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области ФИО35 А.Ю., который создаст ему столько проблем, что он в конечном итоге все равно освободит нужные земли.

Игорь Анцупов организовал строительство помещений для размещения в них подразделений ГИБДД вместе с коммерческими организациями. Для этого использовались средства от третьих лиц. В зданиях были оборудованы учебные классы, закуплено необходимое оборудование и нанят персонал. Целью такого размещения было увеличение числа клиентов коммерческих организаций за счет людей, обращающихся в ГИБДД за государственными услугами. Полицейский организовал заключение государственных контрактов между УМВД и компаниями на аренду помещений и возмещение расходов за коммунальные услуги. Арендные платежи составляли от 85 000 до 276 000 рублей в год.

Для создания преимуществ подконтрольным организациям (ООО «Автопоток», «Автостандарт-Плюс», «Автознак») перед конкурентами, были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем. В результате в помещении отделения ГИБДД была установлена видеосистема с плазменным телевизором и компьютером. Транслировалась реклама услуг подконтрольных коммерческих организаций. Это делалось с целью привлечения большего числа клиентов, создавая у граждан впечатление одобрения этих организаций государственными органами.

Игорь Анцупов развивал коммерческую деятельность ООО «Автостандарт-Плюс», создав его образовательные подразделения в разных районах Орловской области и подготовив необходимую учебно-материальную базу для подготовки водителей. Через мать доли в праве собственности на помещение и земельный участок для размещения автошколы ООО «Автостандарт-Плюс» относились к семье полицейского. Начальник УГИБДД дал указания подчиненным сотрудникам принимать экзамены в приоритетном порядке для учеников этой автошколы, в том числе без должной проверки знаний, и создавать препятствия для учеников конкурирующих автошкол.

Согласно воспроизведенного в ходе допроса аудиофайла «св-32» «30_06_2021», содержащегося в папке «45-1389-21» на оптическом диске (номер обезличен) от (дата обезличена), предоставленном сотрудниками УФСБ ФИО38 по Орловской области, с записью: «ФИО13, завалить на х.. (неценз.) всех!», указал, что указанную фразу произнес ФИО35 А.Ю., которому принадлежит записанный голос. В данном разговоре ФИО35 А.Ю. обращается к нему, указывая на то, что необходимо создать условия, при которых обучающиеся автошкол конкурентов ООО «Автостандарт-Плюс» не сдадут экзамен на право управления транспортными средствами (т. 64 л.д. 27-32).

Начальник УГИБДД, зная о планах проведения аукциона на обслуживание комплексов фиксации нарушений ПДД, решил организовать предпринимательскую деятельность в этой сфере. Используя служебное положение и родственные связи с руководителем КУ ОО «Орелтранссигнал» (Егор Залыгин является зятем), он получал информацию о технических заданиях и требованиях к участникам аукциона, передавая эти сведения Игорю Анцупову, что давало их организации преимущества перед конкурентами. В результате ООО «Лесторг»/«Автопоток» выиграло 16 контрактов на общую сумму 55,783,568 рублей, которые были перечислены на счета организаций.

По теме отношений с коммерсантами Анцупов И.И. выражает побуждение в адрес зятя ФИО35 А.Ю. ФИО25 установить постоянные отношения с коммерческим предприятием и возложить ответственность за получение денег на него, получая регулярное, хоть и небольшое вознаграждение. ФИО35 А.Ю. сообщает, что с покупки приборов Анцупов И.И. получил 180 000 рублей, с них 18 000 могут быть получены ФИО25. Анцупов И.И, предлагает для ФИО25 10% с чистой прибыли за покупку двух приборов «Орлан» (Анцупов И.И.: Вот. Вот у него два “Орлана”, (неценз.), год висят, что он их не покупает? Ну, я ему дам десять процентов, только с чистой прибыли, конечно. ФИО35 А.Ю.: С чистой прибыли… . Анцупов И.И.: Нужно ещё? Я ещё ему в тестовом режиме какую-нибудь (неценз.) понавешу. ФИО35 А.Ю.: Ну, он: “Вот надо приборы списывать.” Я говорю, ну, ты давай не все списывай, давайте пять приборов, начни с них вот в этом году, но ты сразу опиши, И пойдём к Свидетель №46, что вот надо следующие за год вот… Чтобы уже в первом квартале закупать И всё нормально будет. Анцупов И.И.: Да. Когда продаёшь, покупаешь по два – по три прибора, никто не увидит/?/).

Игорь Анцупов свою вину не признал, утверждая, что ООО «Автопоток» принадлежит ему и была приобретена на личные средства. Игорь Анцупов утверждал, что познакомился с начальником УГИБДД только в 2012 году, а до этого, в 2010 году, они не были знакомы. (Полицейский является крестным сына Анцупова). Мужчина объяснил размещение подразделений ГИБДД в своем здании случайностью, возникшей после изменений в законодательстве, которые сделали первоначальный бизнес невыгодным. Изначально был заключен договор безвозмездного пользования, так как ГИБДД не получило финансирование. Позже, после обращений организаций, прокуратура обязала УМВД заключить договоры аренды. ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское» были созданы позже. ООО «Автостандарт-Плюс» имело современную учебно-техническую базу и проходило все необходимые проверки. Компания не получала льгот при сдаче экзаменов, а кандидаты сдавали экзамены в равных условиях с другими автошколами. Анцупов подчеркивал, что все предприятия создавались на законных основаниях, без помощи и указаний со стороны начальника УГИБДД, который не имел отношения к их деятельности. ООО «Автопоток» было законным представителем компании-производителя комплексов фиксации нарушений ПДД «Поток-ПДД» и участвовал в торгах на законных основаниях.

заинтересованность Парахина в обустройстве перекрёстков организацией Анцупова И.И. (Анцупов И.И.: Еще Митряев вчера сказал, что Парахин заинтересован в шести пешеходных перекрестках нашего типа, вот что мы ему предлагали. Он говорит, мэр заинтересован. “Как?” — Я говорю: “Тут людям работу давайте.”Может он вам письмо напишет?” — Я говорю: “Пусть пишет.” ФИО35 А.Ю.:Только он напишет, вы, (неценз.), коммерческое примерьте. Сёмкин где-то там. Анцупов И.И.: Ага. Тоже мне поднять вопрос. Если вот вы заинтересованы, мы готовы сделать перекрестки эти. ФИО35 А.Ю.: Ну, давай, я буду с ним разговаривать, но в любом случае задать этот вопрос. Ну, лишь бы этот конкурс, сейчас не завалиться, я подожду).

Несмотря на отрицание вины Анцуповым, суд признал его вину доказанной на основании совокупности доказательств. В качестве подтверждения приводятся аудиозаписи, где Анцупов обсуждает с «ФИО35 А.Ю». вопросы выделения средств для участия в конкурсе, аренды недвижимости и других вопросов.

Суд отметил, что непризнание вины Анцуповым является лишь способом защиты от предъявленного обвинения. Суд квалифицировал действия мужчины как единое продолжаемое преступление, совершенное в период с определенной даты до момента задержания. Преступление относится к категории небольшой тяжести, поэтому срок давности на момент вынесения приговора не истек. Игорь Анцупов признан виновным. по ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ. С учетом срока содержания под домашним арестом назначено наказание в виде штрафа в 220 000 рублей. (Александр Коршунов получил ­три с половиной года колонии общего режима, штраф в размере 250 тысяч).

Решение, а также любопытные цитаты из диалогов партнеров можно можно почитать по ссылке.

требование Сёмкина дать его организации техническое задание на платные парковки, которые должна делать организация Анцупова И. И. (Анцупов И.И.: Не было Сёмкина у тебя? Сёмкин не приходил?.. . Дело в том, что у них по Т3, мы посмотрели, без уже согласования с ГАИ уже адреса прописаны установки там светофоров, то-то, то-то, то-то, то. Фотовидеофиксации нет вообще, даже в светофорах нет, то есть они без неё. Хотя деньги выделяются на безопасность дорожного движения, чем это будет у них обусловлено? За то, что остановок (неценз.) туда, представляешь?.. . Эта (неценз.) (неценз.), (неценз.). А теперь он звонит мне, не мне, Полехину, Садовникова звонит: «Дайте нам Т3 на платные парковки». Ты представляешь?»);

ИА “Орелград”