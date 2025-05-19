«Единая Россия» запустила голосование за кандидатов в кандидаты в горсовет

Принять в нём участие могут все совершеннолетние жители Орла, зарегистрированные на «Госуслугах».

Свой выбор орловцы могут сделать с сегодняшнего дня по 25 мая. Однако зарегистрироваться на сайте для голосования за кандидатов (используя верификацию на «Госуслугах») нужно до 23 мая. Сами же выборы в горсовет состоятся в сентябре.

В список «кандидатов в кандидаты» вошли 95 человек (44 мужчины и 51 женщина). Из них 20 — действующие депутаты Горсовета. Кроме того, 11 претендентов — это активисты движения «Молодая Гвардия «Единой России»».

Секретарь Орловского регионального отделения партии, спикер областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский отметил, что для действующих парламентариев предварительное голосование станет оценкой их работы, проделанной на округах за предыдущие пять лет.

«Предварительное голосование – уникальный механизм отбора кандидатов, ничего подобного нет ни у одной другой партии», – отметил Музалевский.

Результаты голосования будут опубликованы до 28 мая.

ИА «Орелград»