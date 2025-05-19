Возбуждено новое дело по пожару под Орлом

В нём погибли двое малолетних детей.

О возбуждении ещё одного уголовного дела сообщили в прокуратуре Орловской области. Использована статья 125 УК РФ – «оставление в опасности». Для этого использовались материалы, собранные прокуратурой.

«Также прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних», – добавили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (109 УК РФ, часть 3).

Пожар случился этой ночью в Орловском муниципальном округе в посёлке Тайное. Предварительно известно, что пятеро детей находились дома без присмотра взрослых. Старшему из них было 13 лет. В итоге трое смогли самостоятельно выбраться из огня, а двое погибли. По данным «Вести-Орёл», погибшим детям было 2 и 4 года.

ИА «Орелград»