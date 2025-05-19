В Орле объявился любитель пострелять по голубям

19.5.2025 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: vk.com/vk_orel

Соответствующие пост и фото появились в группе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте».

Как утверждает его автор, мужчина проживает на улице Ливенской. На снимке он стоит на балконе и держит в руках предмет, похожий на оружие.

«Объявился стрелок по голубям, явно они ему мешают жить», – пишет автор поста.

Впрочем, мнения в комментариях существенно разделились. Многие пользователи, шутя или серьёзно, высказались против пернатых.

Ранее такие ожесточённые споры вызывали, в основном, только темы, связанные с бездомными собаками.

ИА «Орелград»


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