В Орле объявился любитель пострелять по голубям

Об этом сообщили в соцсетях.
Соответствующие пост и фото появились в группе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте».
Как утверждает его автор, мужчина проживает на улице Ливенской. На снимке он стоит на балконе и держит в руках предмет, похожий на оружие.
«Объявился стрелок по голубям, явно они ему мешают жить», – пишет автор поста.
Впрочем, мнения в комментариях существенно разделились. Многие пользователи, шутя или серьёзно, высказались против пернатых.
Ранее такие ожесточённые споры вызывали, в основном, только темы, связанные с бездомными собаками.
ИА «Орелград»