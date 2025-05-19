На Орловщине разошлись мнения об обновлённых ценах на услуги «Газпрома»

Тему обсуждали на профильном комитете облсовета.

Перед депутатами выступил главный инженер АО «Газпром газораспределение Орёл» Сергей Белашов. Он напомнил, что ещё с 1 сентября 2023-го года вступил в силу федеральный закон, закрепляющий за этой компанией исключительное право на техобслуживание и ремонт газового оборудования.

К 1 января 2024-го все управляющие компании должны были заключить с АО соответствующие договора. Однако это сделали не все. В итоге «в домах возникают проблемы с газоснабжением», пишет пресс-служба облсовета.

Однако у участников заседания разошлись данные об обновлённой стоимости данных услуг «Газпром газораспределение Орёл». Как пояснил Белашов, цены на техобслуживание и ремонт формируются на основе конкретных особенностей газового оборудования, а также минимального перечня обязательных работ (утверждённого федеральным правительством). «В результате расширения перечня цена могла незначительно повыситься», – указывает пресс-служба облсовета.

При этом представители управляющих компаний, которые присутствовали на заседании, утверждают, что цены на такие работы повысились значительно. По их мнению, в других регионах фиксируется заметно более низкая стоимость данных услуг.

В рамках дискуссии председатель комитета Сергей Кутенев попросил предоставить ему сравнительный анализ тарифов на услуги компании — в нашей области и в других субъектах. Обсуждение вопроса продолжится на следующих заседаниях.

ИА «Орелград»