В орловской школе открыли экспозицию в честь ВОВ

19.5.2025 | 13:40 История, Новости

Она посвящена боевому пути 70-й армии.

Фото: vk.com/nikolskaischkool

Экспозицию открыли в в Никольской средней школе Троснянского района.

Автором этой инициативы стал военный писатель Иван Плясов. В минувшем году он обратился в учреждение с соответствующим предложением.

Также писатель провёл работу по привлечению благотворительных средств. Поддержку в воплощении инициативы оказало АО «Орёлнефтепродукт». Об этом сообщается в соцсетях школы.

В итоге Никольский школьный музей пополнился новыми важными историческим экспонатами. На торжественном открытии экспозиции присутствовали представители компании, а также администрации района и поселения.

Известно, что завтра, 20 мая, Иван Плясов отправится в Ростов-на-Дону — по приглашению командования Главного Клинического госпиталя Южного Военного Округа. Он выступит перед ранеными военнослужащими, расскажет им о своём творчестве, событиях и героях Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»


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