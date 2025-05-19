Новиков заявил о необходимости сохранить «зеленое лицо» города

Председатель горсовета Орла сообщил о грядущем «тщательном анализе» вырубки на Горького.

Василий Новиков отреагировал на сообщения о грядущих переменах при реконструкции улицы.

«Улица Горького – это часть истории Орла, его зеленое лицо, которое мы обязаны сохранить, – написал председатель горсовета в соцсетях. – Поэтому, не дожидаясь дальнейшего развития событий, мы с коллегами-депутатами решили немедленно отреагировать на данную ситуацию. Убежден, что необходимо провести тщательный анализ проекта капитального ремонта, чтобы убедиться, что вырубка деревьев является действительно неизбежной мерой и не существует альтернативных решений».

По словам Новикова, на место с чиновниками выедут народные избранники, чтобы оценить масштабы работ, их причины. Председатель горсовета заявил, что будут добиваться максимального сохранения существующих зеленых насаждений и обеспечения качественного благоустройства.

Отметим, работы предполагаются на участке от улицы Бресткой до 7 Ноября. К сносу приговорены почти 50 деревьев. Уже определен подрядчик для выполнения комплекса работ. 14 мая «Спецавтобаза» заключила контракт с ООО «Независимая строительная компания» из Ивановской области. Цена – 59 млн рублей. Размер аванса – 20%. Дата окончания исполнения контракта – 31 декабря 2025 года, указано в ЕИС “Закупки”.

ИА “Орелград”