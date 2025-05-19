Партию зараженного рапса выявили в Орле

Семена рапса оказались заражены опасным карантинным объектом.

Специалисты Орловской фитосанитарной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при исследовании семян рапса выявили опасный карантинный объект – повилику. Как пояснили в пресс-службе учреждения, данный факт установили специалисты отдела карантина растений и качества семян. Всего в лабораторию на исследование поступило 105 проб, а общая масса партии составила 2800 тонн. Семена рапса были произведены на территории Орловской области и предназначались для переработки.

«Были проведены энтомологические и гербологические исследования, – сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – По итогу в каждом образце был выявлен карантинный сорняк – повилика вида Cuscuta L. Информация о полученных результатах исследования направлена в территориальное Управление Россельхознадзора».

Повилика считается очень опасным сорняком-паразитом, который относится к типу карантинных объектов. Это растение не имеет собственных корней и листьев, поскольку оно прирастает к другим растениям и питается их соками. Внешне этот сорняк выглядит как нитевидный или шнуровидный сильно ветвящийся стебель, который обвивается вокруг растения-хозяина при помощи специальных «присосок», называемых гаусториями.

«Повилика способна улавливать запах растений и таким образом находит себе жертву. Повилика – снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Также повилика является переносчиком вирусных болезней растений», – отметили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ранее сотрудники Территориального управления Россельхознадзора предотвратили вывоз из Орловской области трех тонн семян гречихи, зараженных повиликой. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в рамках предотгрузочного контроля они отобрали пробы от партии семян гречихи и направили их для исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторный анализ показал, что продукция заражена повиликой. В связи с этим Управлением Россельхознадзора было принято решение об отказе в выдаче владельцу партии гречихи фитосанитарного сертификата.

«В целях недопущения распространения карантинного объекта и проведения мероприятий по борьбе с ними, хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», – добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА “Орелград”