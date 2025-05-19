Прокуратура проводит проверку после гибели детей на пожаре

Такое поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Информацию сообщили в надзорном ведомстве. Известно, что на место выехал прокурор Орловского района.

«В результате пожара погибли два малолетних ребенка», – констатировали в прокуратуре Орловской области. По предварительным данным, на момент ЧП в доме находились пятеро детей. Старшему из них было всего 13 лет. Взрослых рядом не было.

В рамках прокурорской проверки планируется дать правовую оценку действиям (бездействию) законных представителей детей, а также должностных лиц, которые отвечают за профилактику безнадзорности несовершеннолетних.

Материалы проверки уже направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Ранее в Следственном комитете уже сообщили о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»