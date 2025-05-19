Орёл поможет оборудовать в ЛНР военный госпиталь

Гуманитарный груз уже сформирован и доставлен.

Эту работу осуществила Президентская академия в Орле (совместно со своими партнёрами). Информацию сообщили в пресс-службе вуза.

Известно, что на Донбасс отправили строительные материалы и электротехническое оборудование. В том числе — около шести тонн цемента, около семи тонн штукатурки (на цементной основе), несколько тонн шпатлевки.

Также в состав груза вошло вводно-распределительное устройство (ВРУ). Оно требуется для обустройства электричества в госпитале. Кроме того, в ЛНР отправили необходимый комплект дополнительной техники – выключателей, светильников и лампочек, розеток, распределительных коробок.

На данный момент груз доставлен. Более того, присланное из Орловской области уже используется в рабочем процессе.

ИА «Орелград»