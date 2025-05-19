В мэрии Орла согласовали доску врачу Турбину

19.5.2025 | 11:05 История, Медицина, Новости

Её планируется установить на здании поликлиники Орловской областной клинической больницы.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Такое решение приняли на комиссии по переименованию улиц и установке малых архитектурных форм администрации города. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Станислава Абакумова, руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Как уточнил Абакумов, решение одобрили единогласно, однако в текст, который разместят на доске, внесли ряд правок. Комиссия направит документы в Орловский городской Совет народных депутатов. Там примут окончательное решение (сначала на комитете, а потом на сессии).

Издание сообщает, что оплачивать все работы по изготовлению и установке будут из благотворительных средств.

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Турбина. На Троицком кладбище на его могиле был обновлён мемориал. Также об орловском подпольном госпитале вспомнили и на баннерах, посвящённых Дню Победы — правда, допустив досадные ошибки.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования