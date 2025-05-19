В мэрии Орла согласовали доску врачу Турбину

Её планируется установить на здании поликлиники Орловской областной клинической больницы.

Такое решение приняли на комиссии по переименованию улиц и установке малых архитектурных форм администрации города. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Станислава Абакумова, руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Как уточнил Абакумов, решение одобрили единогласно, однако в текст, который разместят на доске, внесли ряд правок. Комиссия направит документы в Орловский городской Совет народных депутатов. Там примут окончательное решение (сначала на комитете, а потом на сессии).

Издание сообщает, что оплачивать все работы по изготовлению и установке будут из благотворительных средств.

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Турбина. На Троицком кладбище на его могиле был обновлён мемориал. Также об орловском подпольном госпитале вспомнили и на баннерах, посвящённых Дню Победы — правда, допустив досадные ошибки.

ИА «Орелград»