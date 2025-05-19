В Орле призвали ужесточить контроль за работой перевозчиков

Рекомендации составили участники круглого стола.

Федерация профсоюзов Орловской области опубликовала резолюцию круглого стола на тему «Организация работе общественного транспорта в городе Орле». Так, региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ участники рекомендовали усилить проводимую работу и незамедлительно предпринимать меры по наведению порядка в работе общественного транспорта, в целях недопущения роста социального напряжения.

Ему же посоветовали взять на особый контроль вопросы деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», предусматривать меры финансовой поддержки муниципального транспорта, рассматривать возможность привлечения государственной поддержки для сохранения электрического транспорта, а также рассматривать проекты долгосрочных документов транспортного планирования на заседаниях трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

Администрации города Орла и казенному учреждению «Организатор перевозок» посоветовали обратить особое внимание на транспортное обеспечение следующих территорий: Новосильское шоссе (район МУП «Спецавтобаза»), район «Силикатный», МегаГринн и индустриальный парк «Орел». Их же призвали ужесточить контроль за работой перевозчиков, особенно за соблюдением ими графиков движения автобусов и качества обслуживания пассажиров, инициировать привлечение к ответственности перевозчиков за выявленные нарушения, обеспечить оперативность реагирования профильных служб на поступающие от горожан жалобы на работу общественного транспорта.

Несколько рекомендаций адресовано и самой Федерации профсоюзов Орловской области, выступившей инициатором проведения круглого стола. Так, ей рекомендовали продолжить осуществлять общественный контроль за качеством транспортного обеспечения жителей области, информировать органы власти о выявленных нарушениях, инициировать рассмотрение вопросов транспортного обеспечения жителей области на заседаниях трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

«В последнее время Федерация профсоюзов Орловской области стала получать значительно большее число жалоб от жителей региона относительно неудовлетворительной организации транспортного обслуживания в Орле, – пояснили в пресс-службе этой организации. – Граждан волнуют нарушения графика движения, нехватка транспортных единиц, низкое качество сервиса и другие сложности, возникающие при пользовании общественным транспортом».

В настоящее время в реестре маршрутов города Орла значатся три трамвайных, пять троллейбусных и 26 автобусных маршрутов. Ранее городские власти провели конкурентные процедуры по выборам перевозчиков, обслуживающих маршруты, по результатам которых были заключены муниципальные контракты. Маршруты электротранспорта и четыре автобусных маршрута обслуживает МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», остальные автобусные маршруты обслуживают 16 индивидуальных предпринимателей. Частные перевозчики обеспечивают перевозку пассажиров автобусами марки ПАЗ и ГАЗель-Next. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» перевозит пассажиров автобусами ПАЗ Vektor Next и автобусами большой вместимости марки ЛиАЗ.

ИА “Орелград”