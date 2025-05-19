В Орловской области исправили реестровые ошибки

Росреестр рассказал о проведении кадастровых работ.

Как сообщает Управление Росреестра по Орловской области, в регионе проводятся комплексные кадастровые работы (ККР) в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных в Орловской области». В 2025 году она охватит более 40 кадастровых кварталов. Проводится эта работа также в соответствии с перечнем поручений президента Владимира Путина, за счет средств федерального и регионального бюджетов. Такие работы выполняются одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов.

«Комплексные кадастровые работы направлены на уточнение местоположения границ земельных участков и объектов недвижимости, исправление реестровых ошибок, образование земельных участков и вовлечение в хозяйственный оборот ранее неучтенных объектов, – пояснили в пресс-службе регионального Управления Росреестра. – Проведение ККР позволяет сократить количество земельных споров, устранить имеющиеся ошибки и снизить вероятность возникновения новых, поскольку одновременно уточняются границы группы земельных участков.

По данным ведомства, на сегодняшний день подготовлены проекты карт-планов территорий в отношении 11 кадастровых кварталов. На их территории проведены работы в отношении 95 объектов. В результате было уточнено местоположение границ 70 земельных участков, исправлено 17 реестровых ошибок, уточнено местоположение восьми зданий, сведения о которых уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, по 10 земельным участкам было установлено, что они расположены в других кадастровых кварталах.

«Сведения о том, в отношении каких территорий проводятся комплексные кадастровые работы, размещены на официальном сайте Росреестра в региональном блоке», – подсказали в Управлении Росреестра по Орловской области. Ранее региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин в своем годовом докладе указал на несовершенство методики кадастровой оценки объектов недвижимости и отсутствие ограничения роста налоговых платежей, рассчитываемых исходя из кадастровой стоимости.

«В последние годы наблюдается тенденция роста показателей результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, – писал он. – В ряде случаев кадастровая стоимость превышает рыночную. Разница между рыночной и кадастровой стоимостью бывает ощутимой, что прямым образом сказывается на налоговой нагрузке. Оспаривание кадастровой стоимости изначально ложится дополнительным финансовым бременем на предпринимателя, так как требуется изготовление альтернативной оценки объекта недвижимости, кроме того с 2025 года увеличился размер государственной пошлины за рассмотрение административного искового заявления об оспаривании кадастровой стоимости».

По его мнению, особенно остро вопрос дополнительной финансовой нагрузки по оспариванию стоит для субъектов микро и малого бизнеса, у которых ограничен ресурс свободных денежных средств. С 2023 года наблюдается существенный рост обращений к правозащитнику предпринимателей по вопросам роста кадастровой стоимости объектов и налоговой нагрузки по ним. Сейчас любой резкий рост цены и, соответственно, сумма сбора ничем не ограничены, считает бизнес-омбудсмен. Зачастую налог на имущество возрастает в несколько десятков раз.

ИА “Орелград”