Сегодня в Орле начнут отключать горячую воду

Неудобства придётся терпеть до 1 июня включительно.

Как обычно, отключения затронут потребителей, которые получают горячую воду и тепло от Орловской ТЭЦ (это практически весь город — за исключением части Заводского района). Об этом сообщает региональный филиал АО «РИР Энерго».

Кроме того, в АО «Орёлгортеплоэнерго» сообщили о точечном снижении параметров горячего водоснабжения. Так будет до 19 часов. Причиной является то, что на летний режим работы переходит котельная, расположенная на улице Генерала Жадова, 4-А.

Эти изменения коснутся потребителей, проживающих по адресам:

Весёлая, 12 и 24,

Генерала Жадова 2, 13, 21 и 25,

Генерала Родина 48, 50, 52, 54, 56, 60 и 60-А, 62.

ИА «Орелград»