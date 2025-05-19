Сегодня в Орле начнут отключать горячую воду

19.5.2025 | 10:50 ЖКХ, Новости

Неудобства придётся терпеть до 1 июня включительно.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Как обычно, отключения затронут потребителей, которые получают горячую воду и тепло от Орловской ТЭЦ (это практически весь город — за исключением части Заводского района). Об этом сообщает региональный филиал АО «РИР Энерго».

Кроме того, в АО «Орёлгортеплоэнерго» сообщили о точечном снижении параметров горячего водоснабжения. Так будет до 19 часов. Причиной является то, что на летний режим работы переходит котельная, расположенная на улице Генерала Жадова, 4-А.

Эти изменения коснутся потребителей, проживающих по адресам:

  • Весёлая, 12 и 24,
  • Генерала Жадова 2, 13, 21 и 25,
  • Генерала Родина 48, 50, 52, 54, 56, 60 и 60-А, 62.

ИА «Орелград»


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