В Орле при проверке сливочного масла выявили стигмастерин

Стерины и метиловые эфиры выявили эксперты испытательной лаборатории.

Специалисты химико-токсикологического отдела Орловской испытательной лаборатории в рамках пищевого мониторинга провели исследования проб масла сливочного «Традиционного» с массовой долей жира 82,5 процента. В результате лабораторных исследований было изучено пять проб, и в трех из них были обнаружены стерины, в том числе стигмастерин, бета-ситостерин, кампестерин.

«Также зафиксировано нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот, включая избыток арахиновой, бегеновой, деценовой, каприловой, каприновой, капроновой, лауриновой, масляной, миристиновой, октадекадиеновой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот, – перечислили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Выявленные нарушения говорят о фальсификации сливочного масла. Обнаружение растительных стеринов и жиров в молочной продукции указывает на применение немолочных ингредиентов, таких как растительные масла».

В учреждении пояснили, что производители обязаны указывать такую информацию на маркировке продукта. Эксперты совершили и другие удивительные «открытия». Так, в той же пробе сливочного масла они обнаружили сорбиновую кислоту, которую производитель использовал в качестве консерванта. Однако в сливочном масле использование сорбиновой кислоты не допускается нормативными документами. Дело в том, что недобросовестные производители добавляют его для увеличения срока годности продукта, что, по сути, является не просто нарушением, а фальсификацией продукта.

«Регулярное употребление такой молочной продукции может привести к развитию аллергических реакций у потребителей, – предупреждают эксперты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Обнаруженные нарушения указывают на фальсификацию молочной продукции и нарушение требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Сведения о полученных результатах исследований были отправлены в ТУ Россельхознадзора для принятия правовых мер реагирования».

ИА “Орелград”