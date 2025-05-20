Многодетные семьи пустят в музеи бесплатно

Новые правила разработал департамент культуры.

Департамент культуры Орловской области утвердил правила участия подведомственных ему государственных учреждений в предоставлении права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок на территории Орловской области многодетным семьям независимо от места их жительства. Поясним, что многодетным семьям в соответствии с законодательством Российской Федерации гарантируется право на бесплатное посещение перечисленных выше учреждений. Но процесс должен быть регламентирован.

Новые областные правила предусматривает проведение учреждениями культуры проверки наличия статуса многодетной семьи в Российской Федерации. Самый простой вариант: посетитель предъявляет на входе удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи в Российской Федерации. Форма такого удостоверения была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации в июне 2024 года.

Если у посетителя при себе не окажется такого документа, то учреждение должно проверить, является ли он членом многодетной семьи по данным федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Если сведения подтвердятся, учреждение обязано оформить и выдать посетителю бесплатный бумажный или электронный билет на проводимое мероприятие. Причем такой билет выдается каждому члену многодетной семьи.

«Информация о порядке бесплатного посещения доводится до сведения многодетных семей посредством ее размещения на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых на территории учреждений, а также иными доступными способами, – говорится в новых правилах. – Перечень учреждений, предоставляющих право на бесплатное посещение гражданину и членам его семьи, отнесенным к составу многодетной семьи в Российской Федерации, размещается департаментом культуры в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области публичный информационный центр».

ИА “Орелград”