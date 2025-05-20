В Орловской области запретили подавать крики ложной тревоги

Перечень правил поведения на воде утвердили в Ливенском районе.

В Орловской области муниципалитеты в преддверии старта купального сезона утверждают реестры неорганизованных и запрещенных для купания. Например, распоряжением администрации Болховского района в такой реестр внесены пруд Городской (Ямской) в городе Болхове и пруд Григорьевский на территории Однолуцкого сельского поселения. В Ливенском районе в реестр включено несколько десятков запретных для купания мест, не только на прудах и озерах, но и на реках Сосна, Ливенка и др.

Кроме того, власти Ливенского района ввели список запретов на время купального сезона. В соответствии с ним запрещается прыгать в воду с катеров, лодок и причалов, а также с сооружений, не приспособленных для таких прыжков. Запрещено засорять и загрязнять водоемы и берега, купаться в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги, оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор, приводить с собой и купать собак и других животных.

Также власти запретили эксплуатацию маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств в местах массового отдыха на участках водных объектов. Тем временем Главное управление МЧС России по Орловской области сообщило, что в текущем году на территории региона планируется работа 37 пляжных зон и мест отдыха людей на воде. Ведомстве отметили, что вопросы безопасности людей на водных объектах находятся в центре внимания. Для этого, например, проводится акция «Вода – безопасная территория».

«Личный состав Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области в тесном взаимодействии с представителями муниципальных образований, полицией, спасателями региона проводит интенсивную работу по предупреждению происшествий на водных объектах, – уточнили в ведомстве. – В рамках акции основное внимание направлено на реки, озера, пруды, где организованы места отдыха у воды, а также несанкционированные, но традиционно используемые населением места отдыха, где преимущественно и случаются трагедии».

В регионе уже налажено патрулирование и рейды для предотвращения нарушений правил безопасности при использовании маломерных судов и нахождении граждан у воды. Кроме того, развернута кампания по разъяснению безопасного поведения людей на водных объектах, спланировано усиление работы дежурных смен спасателей ГКУ ОО «ОАСПС» на весь купальный сезон. Во время летней оздоровительной кампании инспекторы ГИМС и спасатели проведут с детьми профилактические занятия и беседы, обучат их правилам безопасного поведения на воде.

ИА “Орелград”