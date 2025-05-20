На Орловщине после проверки возродили «Феникс»

Новосильские чиновники оперативно провели работу над ошибками.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории в городе Новосиле. Там в основном на федеральные средства реализовали проект «Феникс», предусматривающий благоустройство общественной территории на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунаров. Более 72 миллионов рублей на это город получил из федерального бюджета, так как проект «Феникс» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Однако в ходе проверки КСП выявила множество нарушений. Например, в ходе реализации проекта площадь благоустраиваемой общественной территории по сравнению с победившей в конкурсе заявкой сократилась на 7503,21 квадратных метра. Не были закуплены предусмотренные заявкой деревья и кустарники, оборудование, единую закупку, по мнению КСП, искусственно раздробили на несколько более мелких закупок, что позволило заключить контракт с единственным поставщиком. Администрации Новосильского района КСП выдала предписание об устранении нарушений, и местные чиновники довольно оперативно приняли меры.

Так, в адрес подрядной организации ООО «Сталкер» направлено требование об устранении дефектов, выявленных в ходе проведения проверки, а также требование устранить недостатки работ по контракту. По данным КСП, подрядчик в ответ на это уже исправил выявленные дефекты, а именно: восстановил пошаговую дорожку, смонтировал вентиляционные зонты из оцинкованной стали, восстановил резиновое покрытие в местах крепления малых архитектурных форм. Администрацией Новосильского района в адрес «Сталкера» также была направлена претензия о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту на сумму 1,029 миллиона рублей, которая уже принята подрядчиком.

Кроме того, местные чиновники приняли меры «по недопущению нарушений действующего законодательства в целях обеспечения использования средств бюджета с учетом принципа эффективности и условий муниципальных контрактов; по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; по усилению ведения претензионной работы». Также они учли замечания, отраженные в акте проверки КСП, о проведении анализа обоснованности изменения условий муниципального контракта – дело в том, что изменения вносились в смету уже после выполнения работ.

ИА “Орелград”