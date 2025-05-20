На Орловщине начали проводить последние звонки

20.5.2025 | 12:05 Новости, Образование

Сегодня такие мероприятия прошли в Ливенском районе.

Фото: vk.com/parakhin_yuri (иллюстративное)

Со своими школами простились 55 местных выпускников 11-х классов (из 22 учреждений). Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Также среди выпускников есть теперь уже бывшие девятиклассники. Они продолжат образование в колледжах и техникумах.

В самих Ливнах «последние звонки» состоятся в субботу, 24 мая. На эту же дату намечены аналогичные мероприятия в областном центре.

В минувшем году школы Орловской области выпустили около 10 тысяч учеников 9-х и 11-х классов.

ИА «Орелград»


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