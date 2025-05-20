В Орле на Александровском мосту устанавливают скамьи-вазоны

Работы выполняет «Спецавтобаза».

Здесь должны разметить 20 таких оригинальных архитектурных объектов. Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Вазоны располагают по всей длине моста. Объём каждого из них составляет 500 литров. Вес — 900 килограммов.

«Сиденья скамеек изготовлены из 45 тщательно отобранных брусков хвойных пород, что придаёт им дополнительную прочность и долговечность», – рассказали на «Спецавтобазе».

Заполнением конструкций также займётся это предприятие. Таким образом в Орле появится 20 новых клумб.

ИА «Орелград»